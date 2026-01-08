MAGAZİN

Sydney Sweeney, kariyerinin en cesur pozlarını verdi! James Bond akla geldi

Dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney, kariyerinin en cesur çekimlerinden birine imza attı. W Magazine’in son sayısı için objektif karşısına geçen 28 yaşındaki yıldız, vücudunu tamamen kaplayan altın rengi vücut boyasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Euphoria’nın yıldızı Sydney Sweeney son dönemin parlayan oyuncularından biri. Hizmetçi filmiyle gündemde olan oyuncu cesur pozlar verdi.

Sweeney’nin bu çarpıcı görünümü, 1964 yapımı James Bond filmi Goldfinger'daki ikonik ölüm sahnesini akıllara getirdi.

Shirley Eaton’ın canlandırdığı Jill Masterson karakterinin altın boya nedeniyle "deri nefessizliği" sonucu hayatını kaybettiği o meşhur sahne, Sweeney’nin çekimlerinde modern bir yorumla yeniden hayat buldu.

Çekimlerin yanı sıra dergiye samimi bir röportaj veren Sweeney, özel hayatına ve çocukluk anılarına dair nadir açıklamalarda bulundu.

Vücudundaki "yara izleri" sorulduğunda, çocukluğundaki adrenalin tutkusundan bahseden Sydney Sweeney; 10 yaşında wakeboard yaparken tahtanın yüzüne çarpması sonucu gözünün kenarında 17 dikişlik bir iz kaldığını anlattı.

sydney sweeney
