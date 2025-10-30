Sydney Sweeney kırmızı halıda nefes kesti! Sütyen giymedi ters ışık kurbanı oldu

Hollywood’un parlayan yıldızlarından Sydney Sweeney, Los Angeles’ta düzenlenen “Variety Power of Women” gecesinde adeta göz kamaştırdı.

Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan 28 yaşındaki oyuncu, kırmızı halıya iç çamaşırı giymeden giydiği ışıltılı gümüş elbisesiyle damga vurdu.

Transparan detaylı elbisesiyle cesur bir tarz sergileyen Sweeney, zarafetiyle büyülerken özgüveniyle de dikkat çekti.

Yeni platin sarısı kısa saçlarıyla poz veren güzel oyuncu, sade ama etkileyici bir makyaj tercih etti. Doğal güzelliğini ön plana çıkaran Sweeney, pembe allık ve nude rujuyla ışıltılı görünümünü tamamladı. Gümüş sallantılı küpeleri ve uyumlu yüzükleriyle de kırmızı halının en şık isimlerinden biri oldu.

Etkinlikte onur konukları arasında yer alan Sweeney, törenden önce Variety’ye yaptığı açıklamada Euphoria’nın üçüncü sezon çekimlerinin bitmek üzere olduğunu belirterek, “Bu hafta son sahnelerimi çekeceğim, gerçekten buruk bir an olacak” ifadelerini kullanmıştı.