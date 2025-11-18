Sydney Sweeney özel gece için hazırlandı! Derin dekoltesi dikkat çekti

Hollywood’un gözde yıldızlarından Sydney Sweeney ödül gecesindeki cesur tarzıyla adından söz ettirdi.

Özel gece için hazırlanan ünlü isim ışıltılı ve derin göğüs dekolteli seçimiyle bakana bir daha baktırdı.

Geceden karelerini beyaz kalp emojisiyle peş peşe yayınlayan Sydney Sweeney kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

TAM NOT ALDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'yine çok iddialı', 'kusursuz güzellik', 'şaşırtıcı' gibi yorumlar yapıldı.

Sydney Sweeney geçtiğimiz aylarda şaşırtıcı bir adım ile gündeme gelmişti. Yıldız oyuncu, doğrudan kendi banyo suyundan üretildiği belgelenen 5.000 adet sabun barını, doğal içerikli erkek bakım ürünleri markası Dr. Squatch iş birliğiyle piyasaya sürdü.

Her sabun, Sydney’nin banyo yaptığı sudan üretildiğini belgeleyen sertifikayla birlikte satışa çıkmıştı.

Talep çok olunca da sabun üretimine hız kazandırıldı. Bunun üzerine Sydney Sweeney'in talebe yetişebilmek için günde bir kaç kez yıkanmaya başladığı öğrenilmişti.