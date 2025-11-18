MAGAZİN

Sydney Sweeney özel gece için hazırlandı! Derin dekoltesi dikkat çekti

Euphoria’daki rolüyle yıldızı parlayan Sydney Sweeney bu defa ödül gecesindeki iddialı tarzıyla gündeme geldi. Özel gece için hazırlanan Sydney Sweeney ışıltılı ve derin göğüs dekolteli seçimiyle adından söz ettirdi.

Öznur Yaslı İkier

Hollywood’un gözde yıldızlarından Sydney Sweeney ödül gecesindeki cesur tarzıyla adından söz ettirdi.

Özel gece için hazırlanan ünlü isim ışıltılı ve derin göğüs dekolteli seçimiyle bakana bir daha baktırdı.

Sydney Sweeney özel gece için hazırlandı! Derin dekoltesi dikkat çekti 1

Geceden karelerini beyaz kalp emojisiyle peş peşe yayınlayan Sydney Sweeney kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sydney Sweeney özel gece için hazırlandı! Derin dekoltesi dikkat çekti 2

TAM NOT ALDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'yine çok iddialı', 'kusursuz güzellik', 'şaşırtıcı' gibi yorumlar yapıldı.

Sydney Sweeney özel gece için hazırlandı! Derin dekoltesi dikkat çekti 3

Sydney Sweeney geçtiğimiz aylarda şaşırtıcı bir adım ile gündeme gelmişti. Yıldız oyuncu, doğrudan kendi banyo suyundan üretildiği belgelenen 5.000 adet sabun barını, doğal içerikli erkek bakım ürünleri markası Dr. Squatch iş birliğiyle piyasaya sürdü.

Sydney Sweeney özel gece için hazırlandı! Derin dekoltesi dikkat çekti 4

Her sabun, Sydney’nin banyo yaptığı sudan üretildiğini belgeleyen sertifikayla birlikte satışa çıkmıştı.

Talep çok olunca da sabun üretimine hız kazandırıldı. Bunun üzerine Sydney Sweeney'in talebe yetişebilmek için günde bir kaç kez yıkanmaya başladığı öğrenilmişti.

sydney sweeney
