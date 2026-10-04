Sydney Sweeney reklamında soyundu: Spor bahis platformunun değeri 2 milyar dolara çıktı!

Son dönemde reklam kampanyalarındaki cesur pozlarıyla adından söz ettiren Sydney Sweeney son olarak tartışma yaratan spor tahmin platformu Novig'in tanıtımında yer aldı.

Soyunması nedeniyle büyük tepki çeken Sydney Sweeney şirkete ise değer kazandırdı.

Sweeney'nin Novig'in tartışmalı reklam kampanyasında yer almasının ardından şirketin değerlemesi 500 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi ve şirketin değeri kısa sürede dört katına çıktı.

ŞİRKETTE HİSSESİ VAR

Öte yandan oyuncu Sweeney'nin Novig'de hisse sahibi olduğu da ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun söz konusu hisseyi, şirketin artık viral hale gelen "Just Sports" reklam kampanyasında yer almadan önce aldığı belirtildi.



Ünlü oyuncu, büyük ses getiren reklam kampanyasının karar aşamasında da rol oynayan isimlerden biri oldu. Kampanyada Sweeney, vücudunu spor ekipmanlarıyla kapatarak kamera karşısına geçti.