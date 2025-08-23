Fotoğrafçı Dilan Bozyel'den Bahar'ın yıldızı Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiası! 'Başıma silah dayayarak...' Hukuki süreç başlattı

Son günlerde magazin ve sanat dünyası, art arda gündeme gelen taciz ve ifşa iddialarıyla sarsılıyor. İlk olarak fotoğrafçılarla başlayan bu ifşalar, kısa sürede dizi ve sinema oyuncularını da kapsayacak şekilde genişledi.

Henüz ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın hakkındaki taciz ifşasının yankıları sürerken bu defa son dönemin popüler isimlerinden biri olan Mehmet Yılmaz Ak hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Fotoğrafçı Dilan Bozyel Bahar dizisinde hayat verdiği 'Timur' karakteriyle beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak'ın kendisine küçük yaşta zorla taciz ettiğini açıkladı.

Bozyel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; ''Daha sessiz kalınan çok konu var. Mesela elimizde döküman olmadığı ispatlayamadıklarımız. Bu dizide hem de Sevgili Demet Evgar'la oynayan bu gri takımlı çocuk mesela.

'16 YAŞIMDAYDIM...'

Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık, başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. İzin vermemiştim çok şükür. Kimse benim minyon ve az kiloda olduğuma bakmasın bence.

Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için kan davası çıkacağını öngördüğüm için senelerce sakladım. Sakladığım daha birçok şey gibi. Özür dilemedi, pişman olmuştur elbette, o da çocuktu ergendi, 'ünlü' bir oyuncu olacağını o gün bilememişti. Şu an bu ifşam ile beni suçlayabilir. Varsa biraz vicdanına bırakıyorum. o ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü.'' ifadelerini kullandı.

İDDİALARI REDDETTİ

Mehmet Yılmaz Ak ise bu iddianın hemen ardından sessizliğini bozarak hakkındaki iddiaları reddetti. Ünlü isim sosyal medya üzerinden hemen şu açıklamayı yaptı;

''Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim. Saygılarımla.

Mehmet Yılmaz Ak''