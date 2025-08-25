Taciz ifşaları peş peşe geldi! Ünlü sunucu Oylum Talu 'Blokla geç' deyince tepki çekti

Ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve fotoğrafçı Mesut Adlin hakkındaki taciz iddialarının ardından ünlü sunucu Oylum Talu'dan tepki çeken bir yorum geldi.

ÖNERİSİ TEPKİ ÇEKTİ

Ekol TV'de program sunan ve bu hafta Cenk Torun'u konuk eden Oylum Talu ifşa işinden rahatsız olduğunu söyleyerek 'Bir insan bir insanla eğer karşılıklı bir sıkıntı yaşıyorsa bire bir çözmeli. Bir insan ünlü diye onu ifşalamak doğru değil. Blokla kardeşim. Rahatsız mı oluyorsun mesajından? Blokla geç. Blok at! Niye ifşalıyorsun? O ifşa çok başka bir şey çağrıştırıyor bana, bu benim fikrim' ifadelerini kullandı.

CenkTorun ise Oylum Talu'yu destekler nitelikte konuşup "Çözümü sosyal medyada değil, mahkemede arayın" dedi. Oylum Talu'nun canlı yayındaki ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

YORUM YAĞDI

Talu'ya; 'He yani herkesin sapıklığı ahlaksızlığı yanına kâr kalsın', 'kimin ne olduğunu bilmek hakkımız', 'kadın kadına düşman işte' gibi yorumlar yapıldı.