MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Taciz ifşaları peş peşe geldi! Ünlü sunucu Oylum Talu 'Blokla geç' deyince tepki çekti

Magazin dünyasında peş peşe patlayan taciz iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Ünlü isimlerin yer aldığı taciz ifşalarının ardından ünlü sunucu Oylum Talu'dan 'Blokla geç' önerisi geldi. Talu'nun sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Taciz ifşaları peş peşe geldi! Ünlü sunucu Oylum Talu 'Blokla geç' deyince tepki çekti
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve fotoğrafçı Mesut Adlin hakkındaki taciz iddialarının ardından ünlü sunucu Oylum Talu'dan tepki çeken bir yorum geldi.

ÖNERİSİ TEPKİ ÇEKTİ

Ekol TV'de program sunan ve bu hafta Cenk Torun'u konuk eden Oylum Talu ifşa işinden rahatsız olduğunu söyleyerek 'Bir insan bir insanla eğer karşılıklı bir sıkıntı yaşıyorsa bire bir çözmeli. Bir insan ünlü diye onu ifşalamak doğru değil. Blokla kardeşim. Rahatsız mı oluyorsun mesajından? Blokla geç. Blok at! Niye ifşalıyorsun? O ifşa çok başka bir şey çağrıştırıyor bana, bu benim fikrim' ifadelerini kullandı.

Taciz ifşaları peş peşe geldi! Ünlü sunucu Oylum Talu Blokla geç deyince tepki çekti 1

CenkTorun ise Oylum Talu'yu destekler nitelikte konuşup "Çözümü sosyal medyada değil, mahkemede arayın" dedi. Oylum Talu'nun canlı yayındaki ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

Taciz ifşaları peş peşe geldi! Ünlü sunucu Oylum Talu Blokla geç deyince tepki çekti 2

YORUM YAĞDI

Talu'ya; 'He yani herkesin sapıklığı ahlaksızlığı yanına kâr kalsın', 'kimin ne olduğunu bilmek hakkımız', 'kadın kadına düşman işte' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük aşk bitti! Manidar paylaşım gecikmediBüyük aşk bitti! Manidar paylaşım gecikmedi
Plaj partisinde sahneye çıktı! 1 saatte kazandığı para şaşırttı Plaj partisinde sahneye çıktı! 1 saatte kazandığı para şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü

Gece yarısı adeta çakıldı, 110 bin dolara kadar düştü

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da!

Telefon fiyatına satılan da var, dudak uçuklatan rakamlar da!

Plaj partisinde sahneye çıktı! 1 saatte kazandığı para şaşırttı

Plaj partisinde sahneye çıktı! 1 saatte kazandığı para şaşırttı

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Araç alacaklar dikkat 'Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! 2. elde fırsat'

Araç alacaklar dikkat 'Ekim itibarıyla görülmeye başlayacak! 2. elde fırsat'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.