Taciz ifşaları peş peşe patladı! Ünlü sunucu Hazal Eker Burak Deniz’i hedef aldı! Fotoğrafını paylaşıp yayınladı...

Son dönemde sanat dünyasını sarsan taciz iddiaları ve ifşalara bir yenisi daha eklendi. Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bu kez ATV sunucusu Hazal Eker’in paylaşımı gündeme damga vurdu.

Eker, iddialara dikkat çekmek amacıyla yaptığı paylaşımda, kadınlara şu mesajı verdi:

"Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana DM’den yazın ve bu durum değişsin.

Sizi görüyorum.

Sizi dinliyorum.

Size inanıyorum.

Siz ve yaşadıklarınız önemlisiniz."

Ünlü sunucu, bir diğer paylaşımına Burak Deniz’in fotoğrafını ekleyerek şu sözleri kullandı:

“Ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini hiçbir kadının ekmeğiyle oynamaya çalışmayacak kadar namuslu insanlar yesin.”

GÖZLER BURAK DENİZ’E ÇEVRİLDİ

Eker’in paylaşımının ardından gözler Burak Deniz’e çevrildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddia, sanat dünyasında “güç ilişkileri ve iş ahlakı” tartışmasını yeniden gündeme getirdi.