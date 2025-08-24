MAGAZİN

Taciz ifşaları sürerken Aleyna Tilki de paylaştı! Konuşmakta zorlandı

Kubra Akalın

Aleyna Tilki, son günlerde ortaya çıkan taciz iddialarına sessiz kalmadı. Konuşmakta zorlanan Aleyna Tilki, "Sesini duyurmaya cesareti olanların ve daha hiç içini açamamışların yanındayım. Benim de çevremde benzer durumlar yaşatan kişiler varsa ve farkında olmadan bir bağlantım oluyorsa, lütfen beni de uyarın" dedi.

Kadınlar taciz ve istismara sessiz kalmıyor. Oyuncu ve fotoğrafçıların ifşa edildiği son günlerde Aleyna Tilki de sessiz kalmadı.

Bir dönem sahnelere çıkmasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki açıklama yaptı. Video çeken Tilki konuşmakta zorlandı.

"Son zamanlardaki taciz ve istismar konusu hakkında ben de konuşmak istedim çünkü benim için çok hassas bir konu" diyen Aleyna Tilki şunları söyledi:

"O kadar büyük bir cesaret ki bu cesareti anlatmak istiyorum. Başına istismar gibi bir olay geldiği zaman insan suçludan insanı daha suçlu hisseder. İnsan kendini kirlenmiş hisseder. Bu duyguyu bu gerçeği algılayabilmek için o kadar fazla psikolojik bariyerden geçmesi gerekir ki...

SİZİN YANINIZDA OLACAĞIM

Hiçbir şey senin suçun değildi ve her şey geçecek. Kendini güzel büyüttüğün sürece her şeyin üstesinden gelebileceksin. Ben bu davada Aleyna olarak sizin yanınızda olacağım. Sesini çıkaramayıp kendi duyguların içinde kaybolmuş herkesi kocaman kucaklıyorum ve geçecek demek istiyorum."

