Taciz ifşaları sürerken Aleyna Tilki de paylaştı! Konuşmakta zorlandı

Kadınlar taciz ve istismara sessiz kalmıyor. Oyuncu ve fotoğrafçıların ifşa edildiği son günlerde Aleyna Tilki de sessiz kalmadı.

Bir dönem sahnelere çıkmasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki açıklama yaptı. Video çeken Tilki konuşmakta zorlandı.

"Son zamanlardaki taciz ve istismar konusu hakkında ben de konuşmak istedim çünkü benim için çok hassas bir konu" diyen Aleyna Tilki şunları söyledi:

"O kadar büyük bir cesaret ki bu cesareti anlatmak istiyorum. Başına istismar gibi bir olay geldiği zaman insan suçludan insanı daha suçlu hisseder. İnsan kendini kirlenmiş hisseder. Bu duyguyu bu gerçeği algılayabilmek için o kadar fazla psikolojik bariyerden geçmesi gerekir ki...

SİZİN YANINIZDA OLACAĞIM

Hiçbir şey senin suçun değildi ve her şey geçecek. Kendini güzel büyüttüğün sürece her şeyin üstesinden gelebileceksin. Ben bu davada Aleyna olarak sizin yanınızda olacağım. Sesini çıkaramayıp kendi duyguların içinde kaybolmuş herkesi kocaman kucaklıyorum ve geçecek demek istiyorum."