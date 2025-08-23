MAGAZİN

Taciz ifşalarının ardından Nazan Öncel'den dikkat çeken paylaşım! 'Kadının beyanı esastır'

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla adından söz ettiğimiz Nazan Öncel peş peşe patlayan taciz ifşalarına kayıtsız kalmadı. Öncel, 'Kadının beyanı esastır' diyerek dikkat çeken bir açıklama yayınladı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı bu defa taciz ifşalarının ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Taciz ifşalarının ardından Nazan Öncel den dikkat çeken paylaşım! Kadının beyanı esastır 1

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Nazan Öncel; 'Kadının beyanı esastır! Bugün yaşanan taciz olayında ve ardından gözler önüne serilen 'ifşa dalga'sında sesini yükselten, yüreğini bir umutla açan tüm kadınlarımızın sonsuz inancımla yanlarındayım. Bunu hafife alan insanların sanatın içinde, hayatımın herhangi bir alanında yeri olamaz.

Taciz ifşalarının ardından Nazan Öncel den dikkat çeken paylaşım! Kadının beyanı esastır 2

Yolum yolunuzdur. Kol kırılır yen içinde kalır gibi saçmalıklara aldırmadan babanızın oğlu olsa korkmadan söyleyin; susmayın.' ifadelerini kullandı.

Nazan Öncel
