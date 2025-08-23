Taciz ifşalarının ardından Nazan Öncel'den dikkat çeken paylaşım! 'Kadının beyanı esastır'

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı bu defa taciz ifşalarının ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Nazan Öncel; 'Kadının beyanı esastır! Bugün yaşanan taciz olayında ve ardından gözler önüne serilen 'ifşa dalga'sında sesini yükselten, yüreğini bir umutla açan tüm kadınlarımızın sonsuz inancımla yanlarındayım. Bunu hafife alan insanların sanatın içinde, hayatımın herhangi bir alanında yeri olamaz.

Yolum yolunuzdur. Kol kırılır yen içinde kalır gibi saçmalıklara aldırmadan babanızın oğlu olsa korkmadan söyleyin; susmayın.' ifadelerini kullandı.