Tanık ifadeleri birbirini tutmuyor... Güllü’nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor! ''Ben ölürsem o yapmıştır''

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Güllü'nün kızının arkadaşına gönderdiği mesajların şokunu daha atlatamamışken, Güllü'nün 2 defa KADES'e çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili Bircan Dülger'in, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan ifadesinin ardından, başka bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesine Günaydın'dan Tuba Kalçık ulaştı.

İşte Kutlu'nun anlattıkları:



''Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.

Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi. Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu.

Mayıs ayında Tuğyan benden para istedi. Parayı alıp Tekirdağ'a gitti, orada konsomatrislik yapmış, kendisi söyledi. Haziran'da pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı. Annesi için "Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim" dedi.

Tuğyan çok fazla kumar oynardı. Hatta Gül Hanım'ı da kumara alıştırmıştı. Gül Hanım internet bankacılığından anlamadığı için o hususlarda Tuğyan ve Deniz ilgilenirdi. Tuğyan annesine yatıracağı miktarları farklı söyleyip kalan miktarları kendine alırdı. Annesiyle arasında kumar mevzusundan ve Kervan isimli şahıs yüzünden hep tartışmalar çıkardı. Bana defalarca annesini öldüreceğini söylemişti. Hatta kızının bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda silah bulmasını istemişti. Silahı ne için kullanacağını söylemedi, annesi için istediğini düşünüyorum.

Güllü'nün öldüğü tarihte Adana'daydım. Daha sonra Kıbrıs'a geçtim. Kıbrıs'tayken Bircan'ın oğlu Emre beni arayarak "Dayı bir şeyler oluyor, annem çok telaşlı, Tuğyan ve Sultan annemi tehdit ediyor" dedi. Bircan da, benim Güllü'nün çıktığı mekanın sahibi Ferdi Bey'le o tarihlerde iletişim halinde olduğumu zannediyormuş. Bunları duyunca internetten Ferdi Bey'in menajerine ulaştım, bildiklerimi Ferdi Bey'e anlattım. Ferdi Bey konuşmam için bana asla para teklifinde bulunmadı, aksine ben iletişime geçtim.

'OLAYIN KAZA OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

Tuğyan'ın hep annesini öldürme düşüncesi vardı. 2 gün önce Tuğyan beni arayarak "Ben sana annemi öldüreceğimi söyledim ama hiç böyle bir şey yaptım mı, annemi öldürsem burada mı dururdum, kaçardım, böyle bir imkanım vardı" dedi. Beni konuşmamam için aradı.

Ben bu olayın kaza olduğuna inanmıyorum. Bunların Samsun'da Sultan isimli bir arkadaşları daha var, tüm telefon konuşmalarını o şahıs üzerinden yapıyorlar. Burçe Hanım'la da sürekli görüşüyorlar, hatta Tuğyan'lara hat ayarlamış, hatla erkek arkadaşı konum takibi yapıyormuş.

Öte yandan tanık olarak ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, Tuğyan'ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, Erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini anlatmıştı.

İfadesinde çok çarpıcı anlatımlarda bulunan Bircan Dülger, Tuğyan'ın annesiyle sevgilisi Kervan yüzünden sürekli gerilim yaşadığını, annesiyle olan mesajları sildiğini ve olayın ardından kendisini, "Beni kim yakarsa ben de onu yakarım" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi. Güllü'nün düşmesinin bir kaza olmadığını öne süren Dülger, Güllü'nün Tuğyan tarafından itildiğini söyledi. Sanatçının patronu Ferdi Aydın da Güllü'nün olaydan önce kızından korktuğunu ve "Ben ölürsem kızım yapmıştır" dediğini belirtti. Ayrıca, Güllü'nün oğlu Emre'nin olay sonrası kasadaki altınları alarak evi topladığını iddia etti.

"FALÇATAYLA KENDİSİNE ZARAR VERMİŞLİĞİ VARDIR"

Tuğyan sinirlenince çok farklı olduğunu dile getiren Tanık Dülder, "falçatayla bıçakla kendine koluna zarar vermişliği vardır, acı duygusu yoktur, annesini dövdüğüne ilişkin zaman zaman bana anlattığı olaylar oluyordu, Tuğyan Kervan'la sevgili olmasından sonra annesinden tamamen kurtulmak istiyordu çünkü Kervan'la Tuğyan arasındaki tek engel Gül ablaydı, Cenaze günü Tuğyan ve arkadaşı Sultan olay anını anlatırken birbiriyle çelişiyorlardı, Sultan aynada alnına baktığını söylerken Tuğyan ikimiz oynuyorduk diyordu, hatta bende Savcıya ifade verirken herkes bildiğini anlatsın birbirinizin başını yakmayın olay neyse onu anlatın dedim" ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'YÜ TUĞYAN'IN İTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Mesajları Tuğyan'ın sildiği için sunamadığını ifade eden Dülder, "Mesajlar Ferdi Bey'de de mevcut, ben Ferdi beyle konuşurken ekranımı paylaştım, mesajları o şekilde almış, bana inanmazsa diye ben ekranımı paylaşıp mesajları okuttum, Ferdi Bey'e ulaşan bendim, Ferdi Bey'in konuşmam için bana para teklifi vesaire teklifleri olmadı, ben tamamen kendi irademle ifade vermeye geldim, Güllü ablanın düştüğü binanın karşısında bulunan binada kan lekeleri vardı, bu lekeler nasıl temizlendi bilmiyorum, ben bu olayın kaza olduğunu düşünmüyorum, Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini düşünüyorum, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum" dedi.

"BEN ÖLÜRSEM KIZIM YAPMIŞTIR"

Güllü'nün cinayete kurban gittiğini ifade eden Güllünün patronu Ferdi Aydın ise savcılığa verdiği ifadede, "Güllü abla yaklaşık 1 ay önce kızının bana yasaklı madde kullandığını söylemişti, kızının torununa şiddet uyguladığını, kızının sevgilisi olan çocuğun evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu, silah kaçakçılığı yaptığını söyledi, kızının onu öldürmesinden çok korkuyordu, bana 'sen benim oğlumsun eğer ben ölürsem kızım yapmıştır' demişti," ifadelerini kullandı.

OĞLU OLAYDAN SONRA KASAYI BOŞALTMIŞ

Savcılığın keşfe gittiğinde içkileri bilerek Tuğyan'ın eve taşıdığını söyleyen Aydın, "Oğlu olaydan 5 saat sonra yan komşunun camını kırarak eve girmiş ve kasadaki altınları toplayıp evi toparlamış, kasada 2 milyonluk altın varmış, bunları bana Bircan söyledi, Tuğyan ile Bircan kankalar, Bircan Tuğyan'ın her şeyini bilir, Tuğyan'ın Bircan'dan annesini öldürmesi için kiralık katil istemişliği dahi varmış ancak Tuğyan Bircan'ın evine gidip bu mesajları 25 Ekim 2025 tarihinde akşam saatlerinde sildirmiş, elimde bulunan mesajları da dosyaya sunacağım, ben bu olayın kesinlikle cinayet olduğunu düşünüyorum, başta da belirttiğim gibi Bircan bu hususta her şeyi biliyor, kendisinin Tuğyan'la uyuşturucu satmışlığı bile var, Samsun'lu aile dostları Sultan Hanım, o da Tuğyan'ın annesini öldürmek istediğini duymuş" ifadelerini kullandı.