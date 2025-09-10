Tanıtımı saatler önce yapıldı! Ünlü şarkıcı Dua Lipa, iPhone 17 Pro'yu hemen kaptı! Sosyal medya onu konuştu

Apple’ın heyecanla beklenen iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. ABD merkezli teknoloji devi, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max dahil olmak üzere dört farklı modeli tanıttı.

Apple, Türkiye'de iPhone 17 için ön siparişleri 12 Eylül’de açacak ve cihazlar 19 Eylül itibarıyla satışa sunulacak.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Orange modeli ile yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Dua Lipa’nın paylaşımı adeta lansmanın devamı niteliğinde oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcının iPhone 17 Pro’yu kılıfsız ve ekran korumasız kullanması da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

iPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI



İşte Apple'ın 12 Eylül itibarıyla ön siparişe açtığı yeni ürünlerinin Türkiye fiyatları:

iPhone 17 Fiyatları (Türkiye)

256 GB: 77.999 TL

512 GB: 89.999 TL

1 TB: — (Veri mevcut değil)

iPhone 17 Air Fiyatları

256 GB: 97.999 TL

512 GB: 109.999 TL

1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Pro Fiyatları

256 GB: 107.999 TL

512 GB: 119.999 TL

1 TB: 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max Fiyatları

256 GB: 119.999 TL

512 GB: 131.999 TL

1 TB: 143.999 TL

2 TB: 168.999 TL