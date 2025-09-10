MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tanıtımı saatler önce yapıldı! Ünlü şarkıcı Dua Lipa, iPhone 17 Pro'yu hemen kaptı! Sosyal medya onu konuştu

Apple, bir süredir merakla beklenen iPhone 17'yi tanıttı. Apple'ın düzenlediği lansman büyük ses getirirken ön siparişler açıldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa iPhone 17'yi hemen kaptı. Dua Lipa, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Orange modeli ile yaptığı paylaşımla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tanıtımı saatler önce yapıldı! Ünlü şarkıcı Dua Lipa, iPhone 17 Pro'yu hemen kaptı! Sosyal medya onu konuştu
Öznur Yaslı İkier

Apple’ın heyecanla beklenen iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. ABD merkezli teknoloji devi, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max dahil olmak üzere dört farklı modeli tanıttı.

Apple, Türkiye'de iPhone 17 için ön siparişleri 12 Eylül’de açacak ve cihazlar 19 Eylül itibarıyla satışa sunulacak.

Tanıtımı saatler önce yapıldı! Ünlü şarkıcı Dua Lipa, iPhone 17 Pro yu hemen kaptı! Sosyal medya onu konuştu 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Orange modeli ile yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Dua Lipa’nın paylaşımı adeta lansmanın devamı niteliğinde oldu.

Tanıtımı saatler önce yapıldı! Ünlü şarkıcı Dua Lipa, iPhone 17 Pro yu hemen kaptı! Sosyal medya onu konuştu 2

Dünyaca ünlü şarkıcının iPhone 17 Pro’yu kılıfsız ve ekran korumasız kullanması da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Tanıtımı saatler önce yapıldı! Ünlü şarkıcı Dua Lipa, iPhone 17 Pro yu hemen kaptı! Sosyal medya onu konuştu 3

iPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI

İşte Apple'ın 12 Eylül itibarıyla ön siparişe açtığı yeni ürünlerinin Türkiye fiyatları:

iPhone 17 Fiyatları (Türkiye)
256 GB: 77.999 TL
512 GB: 89.999 TL
1 TB: — (Veri mevcut değil)

iPhone 17 Air Fiyatları
256 GB: 97.999 TL
512 GB: 109.999 TL
1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Pro Fiyatları
256 GB: 107.999 TL
512 GB: 119.999 TL
1 TB: 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max Fiyatları
256 GB: 119.999 TL
512 GB: 131.999 TL
1 TB: 143.999 TL
2 TB: 168.999 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adli kontrolle serbest kaldılar! Konser videolarına erişim engeliAdli kontrolle serbest kaldılar! Konser videolarına erişim engeli
Usta sanatçıdan 'koltuk' göndermesi! İzmir konserindeki o anlar viral olduUsta sanatçıdan 'koltuk' göndermesi! İzmir konserindeki o anlar viral oldu

Anahtar Kelimeler:
Apple Dua Lipa iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Uçuşları iptal edildi, mahkumlar hapishaneden kaçtı! Türkiye'nin 'gitmeyin' dediği ülkede medya binası ateşe verildi

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

Apple boş geçmedi bir de 'Çapraz askı' tanıttı... Fiyatını gören bir daha baktı

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

ABD: "Savaş başlatacak bir eylem"

G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı

G.Saray'dan 48 saat kala bomba! Bayern de peşindeydi, resmi teklif yapıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.