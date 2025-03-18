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Tanyeli öldü mü, hastalığı neydi? Tanyeli gerçek ismi ne, evli mi, kaç çocuğu var? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.03.2025 09:02
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2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin birkaç gün önce durumu iyice ağırlaşmış ve entübe edilmişti. Tanyeli, 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Tanyeli'nin vefatı sevenlerini ve tüm hayranlarını yasa boğdu. Tanyeli hakkında da araştırmalar hız kazandı. İşte eşi, çocukları ve ailesine dair tüm merak edilenler...

Tanyeli öldü mü, hastalığı neydi? Tanyeli gerçek ismi ne, evli mi, kaç çocuğu var? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayata veda etti. Birkaç gün önce durumu ağırlaşan ve entübe edilen Tanyeli'nin vefatı herkesi üzdü.

Uzun süren hastalık sürecinde ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu ve eşi İlker Sünneli, sosyal medya üzerinden bulundukları paylaşımlarla umutlarını dile getirmiş ve dualarını istemişlerdi.Ancak tüm çabalara rağmen, Tanyeli hastalığına yenik düştü.

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"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Tanyeli, en son 27 Şubat'ta sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün - yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

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TANYELİ HASTALIĞI NEYDİ?

İlker Sünneli ile evlendikten sonra Avustralya'ya yerleşen Tanyeli, mide ameliyatı için Türkiye'ye dönmüştü. Art arda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konuldu.

TANYELİ GERÇEK İSMİ NE, KİMDİR?

Tanyeli, 1 Ocak 1972'de İzmir’de doğdu. Asıl adı Çağrı Tanyeli Özruh olan Tanyeli, küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duydu. Bu alanda kendini geliştirerek oryantal sanatına adım attı. 1980’li yıllarda büyük bir çıkış yakalayarak dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çekti.

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tanyeli, sahne performansları, televizyon programları ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil etti. Sanat hayatı boyunca birçok farklı projede yer alan Tanyeli, yalnızca sahne performanslarıyla değil, oryantal dans eğitmenliği yaparak da dikkat çekti. Dansı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olmak adına çalışmalar yürüttü.

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TANYELİ KAÇ KEZ EVLENDİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Oryantal Tanyeli 4 kez evlenmiştir. Tanyeli'nin küçük yaşta yaptığı evliliği uzun sürmemiş ve 19 ayın sonunda Yusuf Uğur Sadıkoğlu ile yollarını ayırdı.

Tanyeli, 1999'da Kanat Kıral’la evlendi. Bu evlilikten de Teoman adını verdiği bir oğlu oldu, 2006 yılında boşandı. Tanyeli, üçüncü evliliğini 2009’da Alexandros Syropoulos ile yaptı, 2011'de boşandı. Tanyeli 2014'te ise İlker Sünneli ile nikâh masasına oturdu.

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