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Tanyeli vefat edeli tam 40 gün oldu! Eşi İlker Sünneli'den duygu yüklü paylaşım

Pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli'nin vefatının üzerinden tam 40 gün geçti. Ünlü ismin eşi İlker Sünneli duygusal bir paylaşım yaparak takipçilerini hüzünlendirdi.

Tanyeli vefat edeli tam 40 gün oldu! Eşi İlker Sünneli'den duygu yüklü paylaşım
Öznur Yaslı İkier

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü vefat etti.

Tanyeli, 18 Mart 2025 günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü ismin vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer’in yanına, 19 Mart'ta Bodrum'daki Aile Mezarlığı’na defnedildi.

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Tanyeli'nin ölümünün ardından tam 40 gün geçti. Eşinin vefatından sonra zor günler geçiren İlker Sünneli, Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Sünneli, eşinin vefatının 40'ıncı gününde duygusal bir mesaj yazdı.

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Eşi için Hz. Yüşa'da lokma dağıtan Sünneli, o anları Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

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Acılı eş gönderisine; "Canım benim bugün aramızdan ayrılışının 40. günü. Tüm dualar, hayırlar senin için. Rabbim kabul etsin. En sevdiğin yerdeyiz. Nurlar içinde cennetin en güzel yerinde iyi uyu meleğim'' notunu düştü.

Mynet'in Sesi
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Tanyeli
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