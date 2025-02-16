Tara De Vries: Benim gibi fit olmak istiyorsanız haftada üç gün...

2018 Türkiye 2. Güzeli Tara De Vries, güzelliği ve fit vücut yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz’ın kızı olan Tara, annesinin izinden giderek 2018’de Türkiye 2. güzeli seçildi. Sosyal medyada ve televizyon programlarında sağlıklı yaşam ve fitness konusunda sıkça paylaşımlar yapan Tara, güzellik ve formunu nasıl koruduğunu takipçileriyle paylaştı.

Kanal D’de magazin programı sunan Tara De Vries, aynı zamanda YouTube kanalında meditasyon ve yoga dersleri veriyor. Son olarak sosyal medya hesabından sağlıklı yaşam, beslenme ve fitness üzerine bilgiler paylaştı.

Tara, takipçilerine sağlıklı ve fit bir vücut için haftada üç gün saunaya girip ter atmayı önerdi.

SAUNANIN FAYDASINI AÇIKLADI

Model “Benim gibi sağlıklı ve fit olmak istiyorsanız, haftada üç gün mutlaka saunaya girip ter atın” diyerek, sauna seanslarının vücut sağlığı ve zindeliği üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.



Ünlü isim saunaya girdiği anları paylaşarak "Sauna, sadece bir rahatlama yöntemi değil; sağlığınız için güçlü bir destek. Düzenli sauna kullanımı, bedeninizi toksinlerden arındırırken kalp sağlığınızı da güçlendirebilir. Kendinize zaman ayırın, çünkü sağlıklı bir beden her şeyin temelidir" dedi.