Tarkan, Ata Demirer ve Sibel Can aynı sahnede! Sosyal medya onları konuştu

Tarkan uzun yıllardır uzakta olduğu sahnelere İstanbul'da muhteşem bir dönüş yaptı. Volkswagen Arena'da düzenlenen konser maratonu büyük ilgi görürken sahnedeki sürprizler ise bitmek bilmiyor.

Daha önce konserine Cem Yılmaz'ı konuk ederek seyircisine keyifli anlar yaşatan Tarkan şimdi de Ata Demirer ve Sibel Can ile aynı sahneyi paylaştı.

Tarkan, ilk olarak sahnede Sibel Can ile birlikte 'Çakmak Çakmak' adlı şarkıyı seslendirdi.

Tarkan, daha sonra sahneye Ata Demirer'i da davet etti. Tarkan ve Sibel Can, ünlü komedyenin de dâhil olmasıyla birlikte 'Gül Döktüm Yollarına' ve 'Zeytin Gözlüm' şarkılarını seslendirdi.

Konser boyunca enerjisiyle dikkat çeken Tarkan, sahneye konuk ettiği isimlerle unutulmaz bir geceye imza attı. Ata Demirer ve Sibel Can’ın performansı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Konserdeki bu anlara sosyal medyada; 'Tarkan konserleri yılbaşı programı gibi', 'Özlemişiz', 'Oradaki herkes çok şanslı' gibi yorumlar yapıldı.