"Eşcinsel değilim" demişti! Nefise Karatay Survivor'a döndü son hali gündem oldu

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay, 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışına dahil oldu. Yarışmadaki tavırlarıyla dikkat çeken Karatay son haliyle pek beğenilmedi. Nefise Karatay'ın yüzündeki değişimi gören herkes aynı yorumu yaptı.

"Eşcinsel değilim" demişti! Nefise Karatay Survivor'a döndü son hali gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansı ile adından sıkça söz ettiren Nefise Karatay, 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışına dahil oldu.

"Eşcinsel değilim" demişti! Nefise Karatay Survivor a döndü son hali gündem oldu 1

CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

All Star'dan sonra hakkında çıkan ilişki iddialarına çok sinirlenen Nefise Karatay katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim' demişti.

"Eşcinsel değilim" demişti! Nefise Karatay Survivor a döndü son hali gündem oldu 2

Nefise Karatay şimdi de değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Yarışmaya gelişiyle izleyicileri yeniden heyecanlandıran Karatay'ın estetikleri pek beğenilmedi.

"Eşcinsel değilim" demişti! Nefise Karatay Survivor a döndü son hali gündem oldu 3

Yüzünde büyük değişikliklere sebep olan Nefise Karatay'ın son haline; 'kendine ne yapmış', 'sana ne olmuş böyle?', 'bu kız güzeldi neden böyle yapmış kendine' gibi yorumlar yapıldı.

"Eşcinsel değilim" demişti! Nefise Karatay Survivor a döndü son hali gündem oldu 4

