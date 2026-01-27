"Eşcinsel değilim" demişti! Nefise Karatay Survivor'a döndü son hali gündem oldu

Survivor All Star'daki tarzı, tavırları ve performansı ile adından sıkça söz ettiren Nefise Karatay, 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışına dahil oldu.

CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

All Star'dan sonra hakkında çıkan ilişki iddialarına çok sinirlenen Nefise Karatay katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim' demişti.

Nefise Karatay şimdi de değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Yarışmaya gelişiyle izleyicileri yeniden heyecanlandıran Karatay'ın estetikleri pek beğenilmedi.

Yüzünde büyük değişikliklere sebep olan Nefise Karatay'ın son haline; 'kendine ne yapmış', 'sana ne olmuş böyle?', 'bu kız güzeldi neden böyle yapmış kendine' gibi yorumlar yapıldı.