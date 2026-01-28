MAGAZİN

Ünlü rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın 'Obsesif' albümü ve birçok şarkısı, 'sahte telif bildirimi' iddiasıyla Spotify'dan tek tek kaldırıldı. Hukuki süreç başlatacağını açıklayan ünlü isim, kısa süre sonra yaptığı yeni paylaşımla şarkıların yeniden platforma yüklendiğini duyurdu.

Ünlü rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı
Öznur Yaslı İkier

Blok3'ün 'Obsesif' adlı albümü ve albüme bağlı çok sayıda şarkısı Spotify'dan kaldırıldı. Rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma sert tepki gösterdi.

Ünlü rapçi Blok3 ün şarkıları Spotify dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı 1

Spotify platformundan kaldırılan içeriklerle ilgili araştırma başlattığını belirten Blok3, yaşananların 'Sahte claim' (asılsız telif bildirimi) kaynaklı olduğunu öne sürdü. Hesap güvenliğiyle ilgili de şüpheleri olduğunu ifade eden rapçi, olayın arkasındaki kişi ya da kişileri bulacağını ve süreci hukuki boyuta taşıyacağını açıkladı.

Ünlü rapçi Blok3 ün şarkıları Spotify dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı 2

'HERKES BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Blok3, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Benimle uğraşacaksınız ha, benimle uğraşacaksınız. 'Obsesif' albümü tamamen kaldırılmış. Onlarca beş tane daha şarkım kaldırılmış. Ya totalde bayağı bir şarkım kaldırılmış sahte claimle. Benim mailimi çalmışlar galiba. Öyle bir şeyler duydum şimdi araştırdığım kadarıyla ama şu an araştırmaya devam ediyorum. Bu işin arkasında kim var, kim yok, kim çıkacak? Herkes şunu bilsin ki, benimle istediğiniz kadar uğraşın, istediğiniz kadar uğraşın bak, istediğiniz kadar, hiçbir şey değişmeyecek. Haberiniz olsun. Ve bunu yapan arkadaşı ya da arkadaşları, onun arkasındakileri, bilmem neleri hepsini ben bulacağım. Yanlış anlaşılmasın mahkeme süresince de herkes bedelini ödeyecek bir şeylerin."

Ünlü rapçi Blok3 ün şarkıları Spotify dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı 3

Şarkıcı, yaptığı son paylaşımda şarkıların kısa süre sonra yeniden platforma yüklendiğini duyurarak, "Evet, bazılarının sevinci kısa sürdü. Şarkılar geri yüklendi. Zaten bu olacaktı, ne olacaktı ki yani? Herkese keyifli dinlemeler." ifadelerini kullandı.

