Tarkan'dan bir sürpriz daha! Süperstar Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşacak

Ünlü şarkıcı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra peş peşe konser vermeye devam ediyor. Daha önce sahnesinde Cem Yılmaz'ı ağırlayan Megastar bu sefer de sahnesini Süperstar Ajda Pekkan ile paylaşacak.

Tarkan'dan bir sürpriz daha! Süperstar Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşacak
Öznur Yaslı İkier

Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konserleri hız kesmeden sürüyor. Tarkan'ın sahnesine süper yıldızlar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz konserinde Cem Yılmaz ile Kuzu Kuzu şarkısına düet yapan Megastar'ın konuğu bu defa Ajda Pekkan olacak.

Tarkan dan bir sürpriz daha! Süperstar Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşacak 1

31 Ocak'ta Volkswagen Arena’da sahne alacak Tarkan'ın sahnesinde süperstar Ajda Pekkan konuk olacak. İki dev star, üç şarkıya düet yapacak ve binlerce kişiyi coşturacak.

Tarkan dan bir sürpriz daha! Süperstar Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşacak 2

İkili, söz - müzik Tarkan'a ait yıllar önce Pekkan'ın söylediği Yakar Geçerim'i seslendirecek. Süperstar ile Megastar'ın ikinci şarkısı ise Hepsi Senin mi olacak. İkilinin üçüncü düet parçası ise Kimler Geldi Kimler Geçti olacak.

