Tarkan'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Ne özel krem ne de maske...

Yaklaşık 7 yıllık aranın ardından İstanbul’da sevenleriyle buluşan ve her konseri kapalı gişe olan Tarkan, 10 gecelik dev maratonun ardından Almanya'ya ailesinin yanına uçtu.

Dansları, sahne tarzı ve sempatik halleriyle gönülleri bir kez daha feth eden Tarkan'ın gençlik sırrı da merak edildi. Tarkan'ın bebeksi cildinin sırrının ne olduğu araştırıldı.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8’deki ‘Gel Konuşalım’ programında yaptığı açıklamada 'Tarkan'ın ışıltı ve enerjisinin sırrı ne özel krem ne de başka bir şeymiş. Tarkan'ın sırrı Fatih'teymiş. Tarkan çok ciddi müthiş de bir kolajen salgılıyormuş, kelle paça çorbası içiyormuş. Her konserden sonra özellikle kapatırmış orayı.' açıklamasını yaptı.