Tarkan'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Ne özel krem ne de maske...

İstanbul’da 10 gece üst üste sahne alarak tarihi bir rekora imza atan Mega Star Tarkan dansları ve enerjisiyle herkesi büyüledi. Çok konuşulan konserlerin ardından Tarkan'ın gençlik sırrı da merak edildi.

Tarkan'ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Ne özel krem ne de maske...
Öznur Yaslı İkier

Yaklaşık 7 yıllık aranın ardından İstanbul’da sevenleriyle buluşan ve her konseri kapalı gişe olan Tarkan, 10 gecelik dev maratonun ardından Almanya'ya ailesinin yanına uçtu.

Tarkan ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Ne özel krem ne de maske... 1

Dansları, sahne tarzı ve sempatik halleriyle gönülleri bir kez daha feth eden Tarkan'ın gençlik sırrı da merak edildi. Tarkan'ın bebeksi cildinin sırrının ne olduğu araştırıldı.

Tarkan ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Ne özel krem ne de maske... 2

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8’deki ‘Gel Konuşalım’ programında yaptığı açıklamada 'Tarkan'ın ışıltı ve enerjisinin sırrı ne özel krem ne de başka bir şeymiş. Tarkan'ın sırrı Fatih'teymiş. Tarkan çok ciddi müthiş de bir kolajen salgılıyormuş, kelle paça çorbası içiyormuş. Her konserden sonra özellikle kapatırmış orayı.' açıklamasını yaptı.

Tarkan ın gençlik sırrı ortaya çıktı! Ne özel krem ne de maske... 3

