Tarkan'ın ilk aşkıydı! Bilge Öztürk'ün büstiyeri küçük geldi! Herkes aynı yorumu yaptı! Son hali gündemde

Tarkan'ın ilk aşkı olarak hayatımıza giren avukat Bilge Öztürk şimdilerde magazinden ve kameralardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

İzmir'de yaşayan ve sörfle ilgilenen Bilge Öztürk son olarak Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Öztürk, Esquire Man At His Best kırmızı halısında ortaya çıktı. Verdiği kilolar ve değiştirdiği saç rengiyle dikkat çeken Bilge Öztürk'ün estetik müdahaleleri de gözlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Kırmızı pantolon ve minik siyah büstiyeriyle poz veren Bilge Öztürk bu haliyle de pek beğenilmedi. Ünlü isme sosyal medyada; 'Bilge Öztürk'ü tanıyamadım', 'Bilge bu halin hiç olmamış', 'Bambaşka biri' gibi yorumlar yapıldı.