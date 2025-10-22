MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tarkan'ın ilk aşkıydı! Bilge Öztürk'ün büstiyeri küçük geldi! Herkes aynı yorumu yaptı! Son hali gündemde

Bir dönem Tarkan ile yaşadığı aşkla adını duyurmuş olan Bilge Öztürk, uzun zamandır ekranlardan uzak yaşıyor. Son olarak Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Bilge Öztürk şimdide son haliyle gündem oldu. Öztürk'ü görenler tanımakta zorlandı.

Tarkan'ın ilk aşkıydı! Bilge Öztürk'ün büstiyeri küçük geldi! Herkes aynı yorumu yaptı! Son hali gündemde
Öznur Yaslı İkier

Tarkan'ın ilk aşkı olarak hayatımıza giren avukat Bilge Öztürk şimdilerde magazinden ve kameralardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

İzmir'de yaşayan ve sörfle ilgilenen Bilge Öztürk son olarak Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Tarkan ın ilk aşkıydı! Bilge Öztürk ün büstiyeri küçük geldi! Herkes aynı yorumu yaptı! Son hali gündemde 1

Öztürk, Esquire Man At His Best kırmızı halısında ortaya çıktı. Verdiği kilolar ve değiştirdiği saç rengiyle dikkat çeken Bilge Öztürk'ün estetik müdahaleleri de gözlerden kaçmadı.

Tarkan ın ilk aşkıydı! Bilge Öztürk ün büstiyeri küçük geldi! Herkes aynı yorumu yaptı! Son hali gündemde 2

YORUM YAĞDI

Kırmızı pantolon ve minik siyah büstiyeriyle poz veren Bilge Öztürk bu haliyle de pek beğenilmedi. Ünlü isme sosyal medyada; 'Bilge Öztürk'ü tanıyamadım', 'Bilge bu halin hiç olmamış', 'Bambaşka biri' gibi yorumlar yapıldı.

Tarkan ın ilk aşkıydı! Bilge Öztürk ün büstiyeri küçük geldi! Herkes aynı yorumu yaptı! Son hali gündemde 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev zarar! Milyon dolarlar kaybettiDev zarar! Milyon dolarlar kaybetti
Canlı yayında fenalaştı! Bir anda düğmelerini açmaya başladı...Canlı yayında fenalaştı! Bir anda düğmelerini açmaya başladı...

Anahtar Kelimeler:
Tarkan Bilge Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.