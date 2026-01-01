Artık saklamıyorlar! Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin'den ilk kare

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun sürpriz aşkı, romantik paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra eski aşkının arkadaşı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmiyor.

Selin Yağcıoğlu, 2025’e veda paylaşımını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü fenomen, paylaşımında Kerem Bürsin ile birlikte geçirdikleri özel anlara da yer verdi.

Sosyal medya fenomeni, paylaşımlarını; "Ne yıldı ama" notunu düştü.