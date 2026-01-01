MAGAZİN

25 yıllık küslük bitti! İbrahim Tatlıses ve Asena barıştı

İbrahim Tatlıses ve Asena’nın yıllar süren küslüğü dün akşam sona erdi. Yaşadıkları büyük aşkın ardından 25 yıl boyunca birbirleriyle bir araya gelmeyen ikili, ilk kez “İbo Show” programında bir araya geldi. İbrahim Tatlıses ve Asena'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

İbrahim Tatlıses’i ve şarkılarını sevenleriyle buluşturan müzik programı İbo Show, “Yılbaşı Özel” bölümüyle 31 Aralık yılbaşı gecesi izleyicisiyle buluştu.

İbo Show'da bu yıl çok özel anlar yaşandı. Tatlıses, İbo Show programının Yılbaşı Özel bölümünde yıllarca yaşadığı küslüklerle magazin tarihine geçtiği iki ünlü isim Yıldız Tilbe ve Asena'yı ağırladı.

Özellikle geçmişte beraberlik yaşadığı "Bebeğim" şarkısını yazdığı Asena'yla barışması olay yaratan Tatlıses program boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Ayağından vurulmasından sorumlu tuttuğu Tatlıses'le 25 sene sonra bir araya gelen Asena gözleri dolarak bir konuşma yaptı ve 2026'ya küs girmek istemediğini dile getirdi.

Asena geçen aylarda eşinden boşanmış ve çok sevdiği dans mesleğine geri dönmüştü.

