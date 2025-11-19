MAGAZİN

Tarkan İstanbul konseri biletleri satışa çıktı! Site çöktü! Fiyatlar ise dudak uçuklattı

Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcının konser tarihlerini duyurmasının ardından biletler satışa sunuldu. Tarkan hayranları biletler satışa çıkar çıkmaz biletix.com sitesine akın etti. Ancak site çöktü.

Öznur Yaslı İkier

Bir süredir sahnelerden uzak olan Tarkan'dan müjdeli haber geldi. Hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Megastar, İstanbul konserlerini tarihlerini duyurdu.

Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar, Ocak 2026'da hayranlarıyla buluşacak.

Tarkan, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacak.

SİTE ÇÖKTÜ

Konser biletleri de bugün satışa çıktı. Tarkan hayranları biletler satışa çıkar çıkmaz biletix.com sitesine akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Biletix çöktü.

Bilet almak için sayfaya girenler fiyatları görünce de şaşkınlık yaşadı. En uygun fiyatların 14 bin 775 TL'den başladığı görüldü.

