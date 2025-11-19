Tarkan İstanbul konseri biletleri satışa çıktı! Site çöktü! Fiyatlar ise dudak uçuklattı

Bir süredir sahnelerden uzak olan Tarkan'dan müjdeli haber geldi. Hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Megastar, İstanbul konserlerini tarihlerini duyurdu.
Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar, Ocak 2026'da hayranlarıyla buluşacak.
Tarkan, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacak.
Konser biletleri de bugün satışa çıktı. Tarkan hayranları biletler satışa çıkar çıkmaz biletix.com sitesine akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Biletix çöktü.
Bilet almak için sayfaya girenler fiyatları görünce de şaşkınlık yaşadı. En uygun fiyatların 14 bin 775 TL'den başladığı görüldü.
