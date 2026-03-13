Yeniden test yaptırdı! Reynmen'in uyuşturucu testi sonucu çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş gözaltına alınmıştı.

Kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde Yusuf Aktaş'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Instagram hesabından açıklama yapan Aktaş, 'yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk' demişti.

Aktaş'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şöyle: ''Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz.''

TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Reynmen yeniden test yaptırıp sonuçlarını paylaştı. Ünlü isim hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaptırdığı uyuşturucu testi sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.