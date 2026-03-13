MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeniden test yaptırdı! Reynmen'in uyuşturucu testi sonucu çıktı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın test sonucu pozitif çıkmıştı. Reynmen yeniden uyuşturucu testi yaptırıp sonuçlarını paylaştı.

Yeniden test yaptırdı! Reynmen'in uyuşturucu testi sonucu çıktı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş gözaltına alınmıştı.

Kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde Yusuf Aktaş'ın uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Instagram hesabından açıklama yapan Aktaş, 'yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk' demişti.

Yeniden test yaptırdı! Reynmen in uyuşturucu testi sonucu çıktı 1

Aktaş'ın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şöyle: ''Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz.''

TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Reynmen yeniden test yaptırıp sonuçlarını paylaştı. Ünlü isim hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaptırdığı uyuşturucu testi sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Yeniden test yaptırdı! Reynmen in uyuşturucu testi sonucu çıktı 2

Yeniden test yaptırdı! Reynmen in uyuşturucu testi sonucu çıktı 3

Yeniden test yaptırdı! Reynmen in uyuşturucu testi sonucu çıktı 4

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haftalık kazancı ortaya çıktı! 100 bin TL zam aldıHaftalık kazancı ortaya çıktı! 100 bin TL zam aldı
Konserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim harekete geçtiKonserlerini peş peşe iptal etti! Yerel yönetim harekete geçti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Reynmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.