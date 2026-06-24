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Taşacak Bu Deniz'de başrol krizi! Onur Dilber projeden ayrıldı mı? Karar verildi

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz 31. bölümle sezon finali yaptı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken şaşırtan bir ayrılık haberi gelmiş ve Onur Dilber projeden çıkarıldığını duyurmuştu. Şimdi de Taşacak Bu Deniz setinde kriz çıktığı iddiaları gündeme geldi.

Taşacak Bu Deniz'de başrol krizi! Onur Dilber projeden ayrıldı mı? Karar verildi
Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz 31. bölümle ekran macerasına ara verdi. Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başlamışken gelen ayrılık haberi herkesi şaşırttı.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Dilber "Yeni sezonda olmayacağımı şaşırarak ve üzülerek öğrendim" diyerek şunları yazdı:

Taşacak Bu Deniz de başrol krizi! Onur Dilber projeden ayrıldı mı? Karar verildi 1

"ANLAM VEREMEDİM"

“TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Karakterin özüne döneceğini ve vaudeville hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”

Sosyal medyada büyük ses getiren bu ayrılık haberinin ardından dizide kriz çıktığı iddiaları gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Dilber'in henüz görüşmeler devam ederken ayrılık mesajını attığı öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz de başrol krizi! Onur Dilber projeden ayrıldı mı? Karar verildi 2

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Kulislerden sızan bilgilere göre, Onur Dilber'in senaristlerden kendisine daha fazla sahne yazılmasını talep etmesi ve set arkasında yaşanan bazı gerginlikler ayrılığa gerekçe gösterildi.

İddialara göre Dilber; Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’i arayıp kendisiyle ilgili sahne yazılmasını istemiş… Bu nedenle 18. bölümde senaristlerin oyuncuyu engellediği konuşuluyor.

Kına gecesi çekimlerinde Onur Dilber’in Ulaş Tuna Astepe’yle kavga ettiği iddiası da söylentiler arasında.

Taşacak Bu Deniz de başrol krizi! Onur Dilber projeden ayrıldı mı? Karar verildi 3

KARAR VERİLDİ

Öte yandan hikâyesi üzerinde çalışılan dizinin yeni sezon çekimleri eylül ayında yeniden başlayacak. Fatih Furtuna’ya kimin hayat vereceği ise henüz belli değil. Karakteri yeni sezonun ilk bölümünde değil, ilk 13 bölüm içinde görmüş olacağız.

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Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz
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