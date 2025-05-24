Tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk etti! Sarp Levendoğlu köye yerleşti! Doğa ile iç içe bir yaşam...

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Başrollerini paylaştıkları Küçük Ağa filminde tanıştığı Birce Akalay ile evlenen ve daha sonra boşanan, aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Levendoğlu İstanbul'u terk etti.

Şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Deniz Sipahi ile aşk yaşayan Sarp Levendoğlu uzun zamandır Datça'da yaşıyor. Kışı bile burada geçiren ünlü isim yeni hayatından oldukça memnun görünüyor.

Ünlü isim daha önce yaptığı açıklamada yeni hayatını anlatmış ve "Daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks. Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder.

'ŞÖHRETİN PEK BİR ÖNEMİ YOK'

Datça'da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum, en fazla 200 lira ödüyorum" ifadelerini kullanmıştı.