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Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Sarp Levendoğlu fenomen diziyle anlaştı

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Emret Komutanım'da hayat verdiği Üsteğmen Levent karakteri ile hafızalara kazınan Sarp Levendoğlu şehri terk edip tasını tarağını toplamış ve Datça'da bir köye yerleşmişti. Ünlü oyuncu ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'a dahil oldu.

Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Sarp Levendoğlu fenomen diziyle anlaştı
Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Tasını tarağını toplayıp Datça'da bir köye yerleşen Sarp Levendoğlu yeniden ekranlara dönmeye karar verdi.

Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Sarp Levendoğlu fenomen diziyle anlaştı 1

Ünlü oyuncu, Erler Film’in kurucusu, efsane yapımcı Türker İnanoğlu’nun anısını yaşatan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Sarp Levendoğlu fenomen diziyle anlaştı 2

Levendoğlu, fenomen dizide “Bozo” lakaplı Barış Bozoğlu’na hayat verecek. Dizinin 11 Ağustos’ta sete çıkması planlanıyor.

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Sarp Levendoğlu
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