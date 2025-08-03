Tası tarağı toplayıp köye yerleşmişti! Sarp Levendoğlu fenomen diziyle anlaştı

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.
Tasını tarağını toplayıp Datça'da bir köye yerleşen Sarp Levendoğlu yeniden ekranlara dönmeye karar verdi.
Ünlü oyuncu, Erler Film’in kurucusu, efsane yapımcı Türker İnanoğlu’nun anısını yaşatan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Levendoğlu, fenomen dizide “Bozo” lakaplı Barış Bozoğlu’na hayat verecek. Dizinin 11 Ağustos’ta sete çıkması planlanıyor.
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