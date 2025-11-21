MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tası tarağı toplayıp şehri terk etti! Koray Avcı pazar tezgahı açıyor

Aşk Sana Benzer, Sen, Gittin Gideli gibi seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı tasını tarağını toplamış ve şehri terk edip teknede yaşamaya başlamıştı. Ünlü isim şimdi de Fethiye’deki halk pazarında tezgah açtığını açıkladı.

Tası tarağı toplayıp şehri terk etti! Koray Avcı pazar tezgahı açıyor
Öznur Yaslı İkier

Ünlü isimler şehir hayatının karmaşasından sıkılıp kendilerine yeni yerler arıyorlar. Bu isimlerden biri de kendine has tarzı ve güçlü sesi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı olmuştu.

Avcı, şehir hayatını bırakıp soluğu doğada aldı ve huzuru masmavi denizlerde buldu. Ünlü isim radikal bir kararla baba yadigârı teknede hayatını sürdürmeye başlamıştı.

Tası tarağı toplayıp şehri terk etti! Koray Avcı pazar tezgahı açıyor 1

Ünlü isim şimdi de yeni hayatına dair açıklamalarda bulundu. Avcı, kalabalık ve gösterişten uzak, sade bir hayat kurduğunu söyledi.

Tası tarağı toplayıp şehri terk etti! Koray Avcı pazar tezgahı açıyor 2

'CUMA PAZARINDA TEZGAHIM VAR'

Ünlü şarkıcı ayrıca şu açıklamayı yaptı; "Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Biletler karaborsaya düştü! Fiyatı yükseldikçe yükseldi Biletler karaborsaya düştü! Fiyatı yükseldikçe yükseldi
İfşalar patlarken o isim sahip çıktı! ''Kınıyorum''İfşalar patlarken o isim sahip çıktı! ''Kınıyorum''

Anahtar Kelimeler:
Koray Avcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.