Tası tarağı toplayıp şehri terk etti! Koray Avcı pazar tezgahı açıyor

Ünlü isimler şehir hayatının karmaşasından sıkılıp kendilerine yeni yerler arıyorlar. Bu isimlerden biri de kendine has tarzı ve güçlü sesi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı olmuştu.

Avcı, şehir hayatını bırakıp soluğu doğada aldı ve huzuru masmavi denizlerde buldu. Ünlü isim radikal bir kararla baba yadigârı teknede hayatını sürdürmeye başlamıştı.

Ünlü isim şimdi de yeni hayatına dair açıklamalarda bulundu. Avcı, kalabalık ve gösterişten uzak, sade bir hayat kurduğunu söyledi.

'CUMA PAZARINDA TEZGAHIM VAR'

Ünlü şarkıcı ayrıca şu açıklamayı yaptı; "Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor."