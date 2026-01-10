MAGAZİN

Canlı yayında tek tek anlattı! Bebek Otel'deki 'Gizli oda' bulundu: Odada neler yaşandı?

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarına ilişkin 7. dalga operasyondan gelen çarpıcı detaylar yine gündem olacak cinsten. Ünlü isimlerin toplanma noktası olarak bilinen Bebek Otel'de 200 jandarma personelinin katılımıyla ikinci bir arama gerçekleştirildi. Oteldeki 'gizli oda' didik didik yapılan arama sonucu gün yüzüne çıkarıldı. Odada ünlülerin toplandığı ve uyuşturucu kullanıldığı iddia edildi. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

Türkiye gündemine son dönemde ünlülere yönelik düzenlenen operasyonları konuşuyor. İddialarda Bebek Otel ismi çok geçmişti. Otelde ilk arama sonucu bahsi geçen 'gizli oda' bulunamamıştı. Ancak son yapılan detaylı aramada çok kritik bulgulara erişildi. Sıcak gelişmeyi canlı yayında CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz paylaştı.

Canlı yayında tek tek anlattı! Bebek Otel deki Gizli oda bulundu: Odada neler yaşandı? 1

200 JANDARMAYLA DİDİK ARANDI

Tokaz'ın ifadeleri şu şekilde:

"Dün gece saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı. Jandarma ekipleri, 200 jandarma personeli Bebek Otel'e girdi ve kapsamlı bir arama çalışması gerçekleştirdi. Bu ikinci bir operasyondu. Çok kapsamlı bir arama gerçekleştirildi. Didik didik diyebileceğimiz bir arama yapıldı.

Bebek Oteli soruşturmanın kritik iki adresinden bir tanesi. Bebek Otel ve Kasım Garipoğlu'nun yalısı.

Canlı yayında tek tek anlattı! Bebek Otel deki Gizli oda bulundu: Odada neler yaşandı? 2

'GİZLİ ODA' BULUNDU!

Bebek Otel'de ne aranıyor? Savcılığın değerlendirmesi şu; iddialara göre, ünlü isimlerin burada toplandıkları ve burada uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde savcılığın soruşturma dosyasında bir iddiası var. Bebek Otel'de gizli bir odanın olduğu iddiası var. Gizli odada kayıt yapıldığı iddia edildi. Son dakika gelişmesine göre, gizli oda bulundu.

Daha önce yapılan aramalarda bulunamayan gizli odanın şimdiki aramada bulunduğu ortaya çıktı."

