Taşındığı yer için "Deprem bölgesi" diyerek açıkladı! Çocuklarını da alarak İstanbul'u terk etti

2014 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal çifti bir süre önce çocuklarını da alarak şehir hayatını terk etti. Rutkay İstanbul'u terk eden ünlüler kervanına katıldı.

Güldür Güldür'de uzun süredir yer alan Doğa Rutkay, Urla'nın çocukları için çok güzel bir seçenek olduğunu söylemişti.

Doğa Rutkay İstanbul'da mutsuz olduğunu söyleyerek "2021'de aldık ama 2 yıl inşaat süresi vardı. Biraz çocuklarla Urla'da da bir hayatımız olur dedik, çocuklar İstanbul'a alışmadan doğada, hayvanların, bitkilerin olduğu bir yerde mi olsa diye... Kerimcan'ı ikna etmem zor oldu" dedi.

"TRAFİK DERDİN YOK"

"Buradaki okullar daha butik, trafik derdin yok, tarlalara çıkıyoruz, kendi sebzemizi buradan alıyoruz, çocuklar için bu bir alışkanlık oldu" diyen oyuncu haftanın 3 günü İstanbul'a geliyor.

Yüzü olduğu marka için İstanbul'a gelen Doğa Rutkay şehri terk etmesine dair sorular üzerine “Orada daha sakin hayata alışıyorsun, İstanbul insanı sarsıyor” dedi.

Rutkay, depremden sonra birçok ismin şehir dışına taşınması hakkında, “İzmir de deprem bölgesi... Öyle bir bilinçle değil de daha müstakil bir ev ve doğa için tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.