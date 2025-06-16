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Tasını tarağını toplayıp köyüne döndü! Gökmen Kasabalı kendi evini kendi inşa etti! Görenler hayran kalıyor

Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gökmen Kasabalı tasını tarağını toplayıp İstanbul'u terk etti. Her şeyi geride bırakıp köyüne dönen Kasabalı kendi evini de kendi inşa etti. Ünlü ismin köy evini görenler hayran kaldı.

Tasını tarağını toplayıp köyüne döndü! Gökmen Kasabalı kendi evini kendi inşa etti! Görenler hayran kalıyor
Öznur Yaslı İkier

Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kiraz Mevsimi, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Kurtlar Vadisi gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Gökmen Kasabalı radikal bir karar verdi ve tasını tarağını toplayıp köyüne döndü.

YouTube'da yayın yapan MuratCA kanalına konuk olan ünlü oyuncu yeni hayatına dair merak edilenleri anlattı.

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Pandemi döneminde hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar veren Gökmen Kasabalı, çocukluğunun geçtiği Sakarya'da kendine bir ev inşa etti.

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İstanbul’u arkasında bırakan Kasabalı, ailesinin şehirde yaşamasını istemediği için, sıfırdan bir köy evi projesine girişti.

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KREDİ ÇEKEREK EV YAPTI

Kendi çizdiği evin yapımına maddi zorluklara rağmen kredi çekerek başlayan oyuncu, 6 ay boyunca tek başına çalıştı; duvarlardan boyaya, parkeye kadar pek çok işi kendi yaptı.

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Ünlü ismin bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu. Evin yapım aşamasında yaşadığı maddi sıkıntıları Ramo dizisinden gelen teklifle aştığını belirten Kasabalı, bugün ailesiyle birlikte doğayla baş başa, huzurlu bir yaşam sürdürüyor.

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Gökmen Kasabalı'nın geniş ve ferah bir iç tasarıma sahip evinde, el yapımı ahşap aksesuarlar dikkat çekiyor.

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BAHÇESİNDE TAVUK BESLİYOR

Kocaman, yemyeşil bahçesinde tavuk besleyen oyuncu, yumurtalarını kendi topluyor. Bahçede dut, erik, kiraz gibi çeşitli meyve ağaçları da bulunuyor.

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DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM

Köy hayatının zorluklarına da dile getiren Gökmen Kasabalı, “Doğanın kalbinde olmadığınız sürece hayatın öğretisini öğrenmenize imkân yok,” diyerek doğa ile iç içe yaşamın kendisine kattıklarını vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Gökmen Kasabalı
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