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Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor

Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı bir döneme damga vuran komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı. Yıldız Kaplan'ın som halini görenler 'yıllara meydan okuyor' demeden edemedi.

Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan, oyunculuğun yanı sıra müzik piyasasına girerek 2002 yılında ilk albümü Gönül Borcu'nu çıkarmıştı.

Tatlı Kaçıklar ın Seksi Şempanze siydi! Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor 1

İkinci albümü Sayende ile büyük bir çıkış yakaladı ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü aldı.

Tatlı Kaçıklar ın Seksi Şempanze siydi! Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor 2

3 yıl sonra Şehrazat ve Sezen Aksu gibi isimler ile çalıştığı Işıl Işıl albümü yayınlandı. 21 mart 2008 tarihinde iş insanı Celal Kopuz ile evlendikten sonra Motive adlı albümünü piyasaya sürdü.

Tatlı Kaçıklar ın Seksi Şempanze siydi! Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor 3

2 yıl aradan sonra 2011 yılında Aşk Dili ismini verdiği ilk teklisini çıkardı. Yıldız Kaplan şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

Tatlı Kaçıklar ın Seksi Şempanze siydi! Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor 4

Uzun yıllardır ounculuk yapmayan Kaplan, şimdilerde 55 yaşında. 2 çocuk annesi olan Yıldız Kaplan’ın 3 torunu var.

Tatlı Kaçıklar ın Seksi Şempanze siydi! Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor 5

SON HALİNE YORUM YAĞIYOR

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yıldız Kaplan’ın son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tatlı Kaçıklar ın Seksi Şempanze siydi! Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor 6

Ünlü ismi görenler 'yıllara meydan okuyor', 'yıllar onu es geçmiş', 'çok güzel' gibi yorumlar yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Kaplan
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