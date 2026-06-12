Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan uzun zaman sonra ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan, oyunculuğun yanı sıra müzik piyasasına girerek 2002 yılında ilk albümü Gönül Borcu'nu çıkarmıştı.

İkinci albümü Sayende ile büyük bir çıkış yakaladı ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü aldı.

3 yıl sonra Şehrazat ve Sezen Aksu gibi isimler ile çalıştığı Işıl Işıl albümü yayınlandı. 21 mart 2008 tarihinde iş insanı Celal Kopuz ile evlendikten sonra Motive adlı albümünü piyasaya sürdü.

2 yıl aradan sonra 2011 yılında Aşk Dili ismini verdiği ilk teklisini çıkardı. Yıldız Kaplan şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

Uzun yıllardır ounculuk yapmayan Kaplan, şimdilerde 55 yaşında. 2 çocuk annesi olan Yıldız Kaplan’ın 3 torunu var.

SON HALİNE YORUM YAĞIYOR

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yıldız Kaplan’ın son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü ismi görenler 'yıllara meydan okuyor', 'yıllar onu es geçmiş', 'çok güzel' gibi yorumlar yapıyor.