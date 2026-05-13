Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses'e torunundan şoke eden suçlama

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile ailesi arasındaki sular durulmuyor. Hastaneden taburcu olduktan sonra vasiyetini açıklayan ve mirasını devlete bırakacağını söyleyen Tatlıses, bu kez torunu Baran Keçili'nin suçlamalarıyla gündeme geldi.
Baran Keçili, dedesi tarafından kendisinin, annesinin ve kız kardeşinin tehdit edildiğini iddia ederek hukuki süreç başlatacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baran Keçili, şu ifadeleri kullandı: "Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat, annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım."
Keçili, "Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.
Ünlü türkücünün, Seyrantepe'de 32 daire 4 dükkan, Fikirtepe'de 4 daire, İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire, Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar, İzmir'de 5 lüks daire, Bodrum'da 12 villanın yanında bir de büyük bir arsasının olduğu iddia edilmişti.
