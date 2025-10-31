MAGAZİN

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Serveti, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses bu defa oğlu Ahmet ile yaşadığı sorunla gündeme geldi. Oğlu Ahmet'le gerek sosyal medyadan gerekse de özel hayatına tepki gösteren İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan bir hamle geldi.

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararı aldırdı
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir oğlu Ahmet'le dargın olan İbrahim Tatlıses'ten beklenmedik bir hamle geldi. İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme kararı belli oldu ve Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararını aldırdı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı.

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e uzaklaştırma kararı aldırdı

Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak.

İbrahim Tatlıses
