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Teklif üstüne teklif yağıyor! Cansu Dere kararını verdi

Son olarak Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Asya Yılmaz' karakteriyle adından söz ettiren Cansu Dere ekrana dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu “Yasak Elma” dizisinin yapım şirketi Medyapım ile anlaşmaya vardı.

Teklif üstüne teklif yağıyor! Cansu Dere kararını verdi
Öznur Yaslı İkier

Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Ferhat ile Şirin ve son olarak da Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cansu Dere'nin yeni projesi merak ediliyordu. Teklif üstüne teklif alan Dere, “Yasak Elma” dizisinin yapım şirketi Medyapım ile anlaşma sağladı.

4 yıl önce ekrana veda eden Cansu Dere yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor. NOW’da yayınlanacak olan diziyle ilgili gelen ilk bilgilere göre projenin adı nadir bulunan bir çiçek olan “Mavi Orkide”…

Teklif üstüne teklif yağıyor! Cansu Dere kararını verdi 1

CANSU DERE KİMDİR?
Cansu Dere, modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle Türkiye'nin en tanınan ve prestijli isimlerinden biri haline gelmiştir. Duru güzelliği, zarafeti ve güçlü ekran duruşuyla yalnızca dizilerin değil, reklam dünyasının da vazgeçilmez yüzü olmuştur.

Teklif üstüne teklif yağıyor! Cansu Dere kararını verdi 2

“Sıla”, “Ezel” ve “Anne” gibi yüksek reytingli projelerdeki performanslarıyla geniş kitlelere ulaşmış, özellikle dramatik rollerdeki başarısıyla oyunculukta da kalıcı bir yer edinmiştir.

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Cansu Dere
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