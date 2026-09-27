Teklif üstüne teklif yağıyor! Cansu Dere kararını verdi

Sıla, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Ferhat ile Şirin ve son olarak da Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cansu Dere'nin yeni projesi merak ediliyordu. Teklif üstüne teklif alan Dere, “Yasak Elma” dizisinin yapım şirketi Medyapım ile anlaşma sağladı.

4 yıl önce ekrana veda eden Cansu Dere yeniden setlere dönmeye hazırlanıyor. NOW’da yayınlanacak olan diziyle ilgili gelen ilk bilgilere göre projenin adı nadir bulunan bir çiçek olan “Mavi Orkide”…

CANSU DERE KİMDİR?

Cansu Dere, modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle Türkiye'nin en tanınan ve prestijli isimlerinden biri haline gelmiştir. Duru güzelliği, zarafeti ve güçlü ekran duruşuyla yalnızca dizilerin değil, reklam dünyasının da vazgeçilmez yüzü olmuştur.

“Sıla”, “Ezel” ve “Anne” gibi yüksek reytingli projelerdeki performanslarıyla geniş kitlelere ulaşmış, özellikle dramatik rollerdeki başarısıyla oyunculukta da kalıcı bir yer edinmiştir.