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“Tell Me Troy” Kuzey Ege’nin tarihi ve mitolojik mirasını dünya ekranlarına taşıyacak!

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye Mini Dizileri, 10,5 milyar gösterim ve 6,5 milyar izlenmeyle uluslararası erişimini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar on mini diziyi izleyiciyle buluşturan Go Türkiye’nin yeni yapımı “Tell Me Troy”un çekimleri tamamlandı.

“Tell Me Troy” Kuzey Ege’nin tarihi ve mitolojik mirasını dünya ekranlarına taşıyacak!
Öznur Yaslı İkier

Yapımcılığını Storymagez’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunu Emre Kavuk ve Mustafa Uğur Yağcıoğlu paylaşıyor. Başrollerde ise Halit Özgür Sarı, Aras karakteriyle; Özge Yağız ise Bade karakteriyle yer alıyor. Kuzey Ege’nin farklı duraklarında ilerleyen yapım, gençlerin ilham arayışını geçmişten bugüne uzanan bir aşk hikayesiyle bir araya getiriyor.

“Tell Me Troy” Kuzey Ege’nin tarihi ve mitolojik mirasını dünya ekranlarına taşıyacak! 1

Dizi, mezuniyet projeleri için yaratıcı fikirler bulmak üzere İstanbul’dan yola çıkan sinema bölümü öğrencilerinin Kuzey Ege’deki macerasını merkezine alıyor. Homeros’un İlyada ve Odisseia destanlarından izler taşıyan yolculukta gençler, senaryolarını tamamlamaya çalışırken kendilerini beklenmedik olayların içinde buluyor. Aras ve Bade’nin geçmişte yarım kalan aşkı ise bu yolculuk boyunca yeniden şekilleniyor.

“Tell Me Troy” Kuzey Ege’nin tarihi ve mitolojik mirasını dünya ekranlarına taşıyacak! 2

TROYA’DAN FOÇA’YA UZANAN ÇEKİMLER KUZEY EGE’NİN GÜZELLİKLERİNİ EKRANA TAŞIYACAK

Troya’dan Assos’a, Kaz Dağları’ndan Antandros’a; Cunda’dan Bergama ve Foça’ya uzanan çekim rotası, Kuzey Ege’nin arkeolojik mirasını, mitolojik hikayelerini ve kendine özgü kültürel dokusunu dizinin hikayesine taşıyor. Tarihin izlerini doğal güzelliklerle buluşturan bu coğrafya, gençlerin enerjisi ve duygusal yolculuğun akışıyla farklı bir perspektiften izleyici karşısına çıkıyor.

“Tell Me Troy” Kuzey Ege’nin tarihi ve mitolojik mirasını dünya ekranlarına taşıyacak! 3

Macera, romantizm ve kültürel keşfi aynı rotada buluşturan “Tell Me Troy”, Kuzey Ege’nin zenginliklerini uluslararası izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.

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Özge Yağız Halit Özgür Sarı dizi
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