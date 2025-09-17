MAGAZİN

Tepki çekti, RTÜK inceleme başlattı! Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz'ın 'yasak aşkı' istenmeyince senaryo değiştirildi! Yeni bölüm hakkında karar verildi

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ilk bölümüyle tepkilerin hedefi oldu. Dizide Doğa ve Firaz'ın 'yasak aşk' sahneleri sonrası izleyiciler isyan etti. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken RTÜK fenomen dizi hakkında inceleme başlattı. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz'ın 'yasak aşkı' istenmeyince senaryonun değiştirildiği öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Son bölümde Doğa ile Firaz karakterlerinin yasak aşkının ortaya çıkması tüm izleyicilerin tepkisini aldı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul’a ulaşan şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. Şahin, bahse konu yapımla ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurdu.

RTÜK incelemesi sonrası dizinin yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırıldı. Yeni fragman heyecanla beklenirken Doğa ve Firaz'ın hikayesinin değiştiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nde tepkilere neden olan Doğa ve Firaz aşkıyla ilgili yeni sahneler yazıldı.

Bu nedenle cuma günü ekrana gelecek yeni bölümün bu akşam yayınlaması planlanan tanıtımı şimdilik yetişmedi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bu karar sonrası sosyal medyada; 'Bravo doğru karar', 'Nursema izleyenlere teşekkür borçlu', 'Nursema sen yat kalk bize dua et' 'Çok uzadı bitsin artık gerçekten' gibi yorumlar yapıldı.

Kızılcık Şerbeti
