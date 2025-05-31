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Tescilli güzel Çağla Şıkel'den yıllar sonra şaşırtan itiraf! 'Çok şiddet gördüm'

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel “Şimdi Konuşmak Moda” programında şaşırtan bir itirafta bulundu. Ünlü isim; “Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli.” diye konuştu.

Tescilli güzel Çağla Şıkel'den yıllar sonra şaşırtan itiraf! 'Çok şiddet gördüm'
Öznur Yaslı İkier

Çağla Şıkel, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın hazırlayıp sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk oldu. Ünlü model ve sunucu programda şiddete maruz kaldığını söyledi:

“Çok şiddet gördüm. Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye. Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum.”

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Şıkel “Kadın olarak güçlü olmanın bedelini ödedin mi” sorusunu da cevapladı:

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“Bu bir tercih değildi. Babamın ani kaybı, hayatımın devrimi. Güçlü kadın demek yaşadığın şeylerin farkına varıp düştüğün yerden kalkıp devam edebilmektir. Verdiğim kararların arkasında durduğumu görmeyi seviyorum.”

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Çağla Şıkel kendisini şu sözlerle anlattı: “Taşıyabileceğim kadar fedakârım. Karşılığını alacağım kişi çok yakınımdan biridir. Duyguların acıların paylaştıkça azaldığını düşünüyorum. Ne ondan hepsini alabilirim ne taşıyamayacağımı alırım, altında ezilirim. Ona iyi geldiğim sürece onun yanında olurum. Aşırı fedakâr değilim, olması gerektiği kadar diye düşünüyorum.”

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Çağla Şıkel
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