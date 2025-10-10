'Teşhircilik' soruşturması tamamlandı! Manifest için hazırlanan iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Grup üyeleri ise soruşturma kapsamında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade vermişti.

Söz konusu soruşturma tamamlandı. Grup üyeleri ve birlikte sahneye çıktıkları Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayrıca dava sürecinin dosya üzerinden, basit yargılama usulü ile yürütüleceği öğrenildi.