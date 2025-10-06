MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Manifest grubuyla ilgili yeni gelişme

Manifest müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Manifest grubu hakkında 1 yıla kadar hapis talep edildi.

'Teşhircilik' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Manifest grubuyla ilgili yeni gelişme
Cansu Akalp

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, 6 Eylül'de Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki halka açık konserde şarkı söyleyen Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan kişiler hakkında, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, grubun KüçükÇiftlik Park'taki konseri sırasında çeşitli dans gösterileri yapıldığı belirtilmişti. Bu sırada "toplumun ortak ahlak değerlerini olumsuz etkileyecek hareketlerde bulunduklarının" tespit edildiği ifade edilmişti.

Teşhircilik suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı! Manifest grubuyla ilgili yeni gelişme 1

Açıklamada, bu şekilde çocukların ve gençlerin olumsuz etkileneceği yönündeki değerlendirmelere yer verilmişti.

Başsavcılık açıklamasında ayrıca halka açık konserdeki eylemlerle ilgili inceleme başlatıldığı kaydedilirken "Şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verilmiştir." denilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılcık Şerbeti’ne 'Yasemin' geliyor! Dizi hareketleniyorKızılcık Şerbeti’ne 'Yasemin' geliyor! Dizi hareketleniyor
"Dokunulmadık yerin kalmadı!" Çirkin mesajı ifşa edip..."Dokunulmadık yerin kalmadı!" Çirkin mesajı ifşa edip...

Anahtar Kelimeler:
Manifest Manifest Grubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.