Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar... En çok ne izlendi? İşte 9 Kasım akşamı reytingleri

Dün akşam televizyon ekranlarında heyecan dolu anlar yaşandı. Reytinglerde liderliği elinde tutan dizi "Teşkilat", TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizi, en yüksek reytingi elde etti. Bu başarı, tutkulu hayran kitlesinin ve aksiyon dolu sahnelerin bir sonucuydu.

İkinci sırada "Sahtekarlar" programı yer aldı. NOW kanalında yayınlanan yapım, izleyicilere sürpriz dolu anlar sundu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden heyecanla, izleyici kitlesi ekran başına kilitlendi.

Reyting sıralamasında dikkat çeken bir diğer yapım ise "Teşkilat (Özet)" oldu. TRT 1'de yayına giren özet bölümü, seyircileri baştan meraklandırdı. Ana dizinin tekrarını izlemek isteyenler için tercih edilen bir seçenek haline geldi.

Star TV'nin "Çarpıntı" programı, akşamın geç saatlerinde izleyicilere eğlenceli içerik sundu. Reyting sıralamasındaki yeriyle dikkat çekti. Seyircilerin beğenisini kazandı.

TV8’in yarışma programı "MasterChef Türkiye", yüksek izlenme oranlarıyla öne çıktı. Yemek yarışmaları Türkiye'de ilgiyle izleniyor. Bu durum, programın reytinglerine de yansımış durumda.

NOW kanalı, Ozan Gündoğdu ile ana haber programıyla önemli bir izleyici kitlesi yakaladı. Program, güncel konulara dair haberler sunarak seyircilerin dikkatini çekti.

Diğer yandan, SHOW TV’nin "Show Ana Haber" programı günün olaylarını aktardı. "Gelin" programı ise kendi izleyici kitlesini oluşturdu. Kanal 7'nin yapımı olan "Gelin", yayın saati itibarıyla reytinglerini artırmayı başardı.

Reytingler arasında dikkat çeken bir başka yapım ise SHOW TV’den "Berekletli Topraklar" oldu. Dizi, genç ve yaşlı izleyici kitlesine hitap etti. Performansı dikkat çekiciydi.

Son olarak, "Sahtakarlar (Özet)" programı ilgi gördü. Önceki bölümün tekrarını izlemek isteyenler, merak edilen içeriği ekran başına topladı.

İzleyicilerin tercihlerine göre şekillenen programlar, Türk televizyon dünyasında rekabetin sert olduğunu gösterdi. Her akşam farklı yapımlar öne çıkıyor. İzleyici sadakati ve içerik kalitesi, reyting yarışında kritik faktörler.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 20:57:37 24:09:48 2 SAHTEKARLAR NOW 20:55:28 23:50:11 3 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:59:39 20:57:37 4 CARPINTI STAR TV 21:00:17 24:16:32 5 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:45:48 24:24:18 6 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:26 7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:22 19:59:16 8 GELIN KANAL 7 19:36:28 21:19:26 9 BEREKETLI TOPRAKLAR SHOW TV 20:36:56 22:53:49 10 SAHTEKARLAR (OZET) NOW 20:00:36 20:55:23

Kaynak: TİAK