Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat iddialı projeyle anlaştı! Setlere geri dönüyor

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan'da yaptığı boykot çağrısı paylaşımı sonrası TRT dizisi Teşkilat'ın kadrosundan apar topar çıkarılmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Aylardır sessizliğini koruyan ünlü ismin yeni adresi belli oldu. Aybüke Pusat Most Yapım’ın yeni sezonda NOW’da ekrana gelecek olan “Halef” dizisiyle anlaşma sağladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şanlıurfa’da çekilecek dizide Aybüke Pusat, İlhan Şen (Serhat) ve Biran Damla Yılmaz’la (Yıldız) başrol oynayacak. Pusat “Melek” rolüne hayat verecek.

Yolu Serhat’la kesişecek olan Melek, sırılsıklam aşık olup evlenecek ama Serhat’ın acilen memleketine çağrılması ve orada yolunu gözleyen Yıldız bu gizli evliliğin en büyük sınavı olacak. Deniz Çelebi Dikilitaş’ın yöneteceği diziyi Ercan Uğur kaleme alıyor.