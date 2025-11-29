MAGAZİN

Teşkilat'ın yıldızı Rabia Soytürk'e teklif gitti! Acun Ilıcalı harekete geçti

TRT1’in fenomen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda kadroya dahil olan Rabia Soytürk şimdilerde çok popüler. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü ismin, her yıl yılbaşı gecesine damga vuran “O Ses Türkiye Yılbaşı” programına katılacağı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat, 6. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni sezonuna Rabia Soytürk, Hilal karakteri ile dahil oldu.

Şimdilerde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rabia Soytürk yılbaşı gecesinde de sahnede olacak.

Oyunculuk yeteneği kadar sesinin güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Soytürk'e “O Ses Türkiye Yılbaşı” programı için teklif götürüldü.

Acun Ilıcalı'nın teklifini geri çevirmeyen Soytürk'ün hangi şarkıyı seslendireceği merak konusu oldu.

