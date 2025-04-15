Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat'ın Chaplin oyunu son anda iptal edildi! Bilet alanlara o mesaj geldi

Aybüke Pusat’ın, 1 Nisan 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı TRT'i kızdırdı.

Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar çıkarılan Aybüke Pusat o günden beri sessizliğini koruyor. Öte yandan Aybüke Pusat olayı sonrasında oyuncuya destek veren Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu ve Boran Kuzum da TRT'nin Tabii platformundaki dizilerin kadrosundan çıkarıldı.

Aybüke Pusat bu süreçte başka bir anlaşmasından da darbe yedi. Aybüke Pusat'ın uzun bir süredir yer aldığı Chaplin oyunu son anda iptal edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Diziden kovulmuştu! Günler sonra paylaştı

Onedio'da yer alan habere göre; 19 Nisan'da Maximum Uniq'te sergilenecek oyunun biletleri tükenmek üzereyken, bilet alan tüm vatandaşlara oyunun organizasyon şirketi MSP Yapım'ın talebi üzerine iptal edildiğini bildiren bir mail geldi.

Şu an bilet almak için siteye giren vatandaşlar, yalnızca "Çok Yakında" ibaresiyle karşılaştığı bir ekran görüyor.

MSP Yapım imzalı, Aksel Bonfil'in yazdığı, Saim Güveloğlu'nun yönettiği Chaplin oyununda, Aybüke Pusat'la beraber Şebnem Dönmez, Murat Danacı, Özgür Daniel Foster, Emre Taşkıran gibi isimler de yer alıyordu.