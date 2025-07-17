Testo Taylan gözaltına alınıp ifade vermişti! Darp edilen çocuk konuştu! ''Para teklif etti''

Testo Taylan olarak tanınan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde komşusunun 13 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası ile geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Danyıldız, çocuğun kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım" demişti.

Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne götürülen Danyıldız, ifadesi alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Testo Taylan'ın darp ettiği 13 yaşındaki çocuk Kocaeli Gündem'e açıklamalar da bulundu:

"Olayla alakam yok. Kendisine küfür edenleri bulamayınca beni dövdü. Daha sonra ise 'Beni affet' diyerek para teklif etti. " dedi.