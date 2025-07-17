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Testo Taylan gözaltına alınıp ifade vermişti! Darp edilen çocuk konuştu! ''Para teklif etti''

"YouTube'da 'Testo Taylan' adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli'de 13 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ifade vermişti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Testo Taylan'ın darp ettiği çocuk konuştu.

Testo Taylan gözaltına alınıp ifade vermişti! Darp edilen çocuk konuştu! ''Para teklif etti''
Öznur Yaslı İkier

Testo Taylan olarak tanınan sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde komşusunun 13 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiası ile geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Danyıldız, çocuğun kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım. Hiç çıkmamalıydım" demişti.

Testo Taylan gözaltına alınıp ifade vermişti! Darp edilen çocuk konuştu! Para teklif etti 1

Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne götürülen Danyıldız, ifadesi alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Testo Taylan gözaltına alınıp ifade vermişti! Darp edilen çocuk konuştu! Para teklif etti 2

Testo Taylan'ın darp ettiği 13 yaşındaki çocuk Kocaeli Gündem'e açıklamalar da bulundu:

Testo Taylan gözaltına alınıp ifade vermişti! Darp edilen çocuk konuştu! Para teklif etti 3

"Olayla alakam yok. Kendisine küfür edenleri bulamayınca beni dövdü. Daha sonra ise 'Beni affet' diyerek para teklif etti. " dedi.

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Testo Taylan
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