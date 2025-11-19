MAGAZİN

Teyana Taylor yine çok cesur! Hem önünü hem arkasını açtı

Dünyaca ünlü şarkıcı Teyana Taylor, 2021 yılında erkek dergisi Maxim tarafından en seksi kadın seçilmişti. İddialı ve cesur tarzı ile sık sık gündeme gelen Taylor bu defa katıldığı özel geceye damga vurdu.

Öznur Yaslı İkier

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor 2021 yılında Maxim dergisi tarafından yılın en seksi kadını seçilmişti.

Bu unvan ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Taylor şimdilerde cesur seçimleriyle adından söz ettiriyor.

Her giydiği, her açıklaması ve adeta her adımı olay olan ünlü isim son olarak katıldığı özel bir gecedeki cesur tarzıyla gündeme geldi.

Hem önden hem arkadan derin dekolteye sahip bir elbise giyen Teyana Taylor bu haliyle bakana bir daha baktırdı. Taylor'ın iddialı seçimi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'yine çok cesur', 'fazla iddialı', 'görünüşünü seviyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Teyana Taylor
