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The Last Of Us 2. sezon bekleniyordu... The Last Of Us dizisi 3. sezon onayı aldı

The Last Of Us dizisi sevenlere güzel haber geldi. HBO tarafından yayınlanan, oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan The Last of Us, ikinci sezonu yayınlanmadan üçüncü sezon onayını aldı.

The Last Of Us 2. sezon bekleniyordu... The Last Of Us dizisi 3. sezon onayı aldı
Kubra Akalın

The Last Of Us dizisi için güzel haber geldi. Salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşındaki Ellie'nin hikayesini konu alan The Last Of Us dizisinin 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

The Last Of Us dizisinin 2. sezonunda Pedro Pascal ve Bella Ramsey'e; Gabriel Luna, Rutina Wesley, Kaitlyn Dever, Isabela Merced ve Jeffrey Wright gibi isimler eşlik edecek.

THE LAST Of US NE ZAMAN?

13 Nisan'da 2. sezonu izleyici ile buluşacak The Last Of Us dizisinin üçüncü sezonu da kesin olarak ekranlara gelecek.

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Dizinin yaratıcıları Craig Mazin ve Neil Druckmann, ikinci oyunu birkaç sezona yaymayı hedefliyor.

"GELDİĞİMİZ NOKTA BEKLENTİLERİMİZİN ÖTESİNDE"

Craig Mazin, ikinci sezonla ilgili yaptığı açıklamada “İzleyicilere karşı sorumluluğumuz büyük. İkinci sezonu, gurur duyacağımız bir iş olarak ortaya koymak istedik. Geldiğimiz nokta, en iddialı beklentilerimizin bile ötesinde" ifadelerini kullandı.

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Neil Druckmann ise “Bu hikâyeyi bu kadar güçlü ve etkileyici bir biçimde hayata geçirmek, benim için gerçek bir zirve an" dedi.

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