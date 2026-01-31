MAGAZİN

Tiktok fenomeni Yaren Alaca ülkeyi dün terk etmiş! Nerede olduğu ortaya çıktı

Tiktok fenomeni Yaren Alaca hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Yaren Alaca'nın ülkeyi dün terk ettiği ortaya çıktı.

Tiktok fenomeni Yaren Alaca ülkeyi dün terk etmiş! Nerede olduğu ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon gerçekleşti.

YouTube ve rapçi isimlerin de olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı listesinde Hasan Can Kaya, Reynmen, Ebo, Çakal, Berkcan Güven gibi çok sayıda ünlü ismin olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınanların haricinde de 10 ünlü isim için için yakalama kararı verildi. Bu isimlerden biri de Tiktok fenomeni Yaren Alaca oldu.

Yaren Alaca'nın ülkeyi dün terk ettiği sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Alaca'nın California'da olduğu öğrenildi.

