Tolga Karel'den sert sözler! O oyuncuyu hedef aldı, ağzına geleni söyledi... Sosyal medya üzerinden neler yaptığını tek tek paylaştı

Bir dönemin unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, uzun süredir ABD'de eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşamını sürdürüyor. Oyunculuğu tamamen bırakarak tır şoförlüğüne yönelen Karel, kısa sürede işlerini büyüterek kendi lojistik firmasının sahibi oldu.

Daha sakin bir yaşamı tercih eden Karel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak yaptığı sert çıkışla dikkat çeken ünlü isim, Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin başrol oyuncusu Fırat Tanış’ı hedef aldı.

"Gelin size gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım oyuncuyu açıklayayım" diyerek ortaya koyan Karel, Tanış’ın kaprisleri nedeniyle bir dizinin sona erdiğini ve onlarca insanın işsiz kaldığını iddia etti.

2 Mart 2012'de TRT 1'de yayımlanmaya başlayan 'Bir Zamanlar Osmanlı" dizisinde Tanış işe birlikte rol aldıklarını ancak Tanış'ın tavırları sebebiyle birçok kişinin mağdur olduğunu söyleyen Karel, şöyle konuştu:

'Hikaye 3. Ahmed dönemi Patrona Halil isyanını anlatıyor, yani Lale Devri. Fırat Tanış'ın kaprisleri ve en sonunda hamam sahnesinde 'mekanı ısıtmadılar' diye koskoca platoyu, işi bıraktı gitti.

Şaka değil bu yüzden TRT güzelim işi bitirdi. 100'lerce insan işsiz. Neymiş, hamam sahnesinde çok üşümüş de işi bırakmış.

Biz 3 gün ormanda yattık Cemal Hünal'la, atlı savaş sahnesini çekebilmek için ağzımızı açmadık. O yüzden Fırat Tanış'ın işi rast gitmedi, gitmeyecek de. Çünkü çok ah aldı."

"AĞZINI BURNUNU KIRACAKTIM AMA KAÇMIŞ"

Tanış'a olan öfkesi ilk günki kadar sıcak olan Karel, pek çok oyuncunun işsiz kaldığını da söyleyerek "İşsiz kalanları da söyleyeyim mi; Özcan Deniz, Aslı Tandoğan, Türkan Şoray, ben, Cemal Hünal, Altan Dönmez, Ezel Akay... Daha kimler kimler. Sete gittim, ağzını burnunu kırmaya ama kaçmıştı." dedi.

"SENİN YATACAK YERİN YOK VALLİHE DE BİLLAHİ DE YOK"

Yaşanan olayın ardından Tanış'a öfke kusan Karel, Senin yatacak yerin yok. Vallahi de yok, billahi de yok." diyerek seslendi.