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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! 'Sabırsızlıkla bebeğimizi bekliyoruz"

Teşkilat'ın yıldızı Tolga Sarıtaş baba olmak için gün sayıyor. Zeynep Mayruk ile evli olan Tolga Sarıtaş katıldığı davette heyecanlı olduklarını söyledi. Zeynep Mayruk ise bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! 'Sabırsızlıkla bebeğimizi bekliyoruz"
Kubra Akalın

Son dönemde Teşkilat dizisindeki rol arkadaşı Aybüke Pusat konusunda sessiz kalmasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş özel hayatıyla da gündemde.

Oyuncu ve başarılı moda tasarımcısı Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2023'te Çeşme’de evlenmişti. Mutlu çift, şimdi ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor. Uzun süredir birlikte olan ve örnek çift olarak gösterilen Sarıtaş ve Mayruk, bebek haberini kamuoyuyla paylaşarak büyük ilgi topladı.

Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk ile birlikte katıldığı bir etkinlikte bebek haberi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Sarıtaş, "İkimiz de ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık gebeliğin beşinci ayındayız, sabırsızlıkla bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Etkinlikte söz alan Zeynep Mayruk, eşi Tolga Sarıtaş’ın açıklamalarının ardından bebeğin cinsiyetini de duyurdu. Mayruk, "Bebeğimiz erkek olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Sarıtaş
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